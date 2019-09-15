Всі розділи
Укр / Рус

Агентство Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу"

Неділя, 15 вересня 2019, 13:33

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Дзеркало тижня".

У той же час Fitch нагадує про слабку ліквідність Нафтогазу, через невизначеність з внутрішніми цінами на газ, заплановане відділення газотранспортного бізнесу і політичні ризики.

"Нафтогаз" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

У вересні поточного року Fitch підвищило рейтинг УкраїниУ травні-2019 Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків.

У квітні-2019 Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова, і того ж місяця - довгострокові рейтинги "Нафтогазу".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Fitch Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Fitch підвищує кредитний рейтинг "Укрзалізниці" 12 вересня 2019, 17:58
Fitch підвищило рейтинг України. Прогноз позитивний 7 вересня 2019, 10:12
Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків 27 травня 2019, 20:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!