Агентство Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Дзеркало тижня".

У той же час Fitch нагадує про слабку ліквідність Нафтогазу, через невизначеність з внутрішніми цінами на газ, заплановане відділення газотранспортного бізнесу і політичні ризики.

"Нафтогаз" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо:

У вересні поточного року Fitch підвищило рейтинг України. У травні-2019 Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків.

У квітні-2019 Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова, і того ж місяця - довгострокові рейтинги "Нафтогазу".