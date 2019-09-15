Агентство Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу"
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B".
Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає "Дзеркало тижня".
У той же час Fitch нагадує про слабку ліквідність Нафтогазу, через невизначеність з внутрішніми цінами на газ, заплановане відділення газотранспортного бізнесу і політичні ризики.
"Нафтогаз" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Нагадаємо:
У вересні поточного року Fitch підвищило рейтинг України. У травні-2019 Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків.
У квітні-2019 Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова, і того ж місяця - довгострокові рейтинги "Нафтогазу".
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