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Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків

Понеділок, 27 травня 2019, 20:46
 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги трьох українських банків з іноземним капіталом - Банк Креді Агріколь, ПроКредит Банк і Правекс-Банк - на рівні "B-".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає Liga.net.

Прогноз за рейтингами всіх трьох банків - стабільний.

Відзначається, що підтвердження рейтингів відображає незмінну думку Fitch про перспективи підтримки банків.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings у квітні підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" і рейтинг за національною шкалою "uaBBB" з прогнозом "стабільний".

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало курс гривні на найближчі 2 роки.

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Економічна правда
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