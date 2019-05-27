Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги трьох українських банків з іноземним капіталом - Банк Креді Агріколь, ПроКредит Банк і Правекс-Банк - на рівні "B-".
Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає Liga.net.
Прогноз за рейтингами всіх трьох банків - стабільний.
Відзначається, що підтвердження рейтингів відображає незмінну думку Fitch про перспективи підтримки банків.
Нагадаємо:
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings у квітні підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" і рейтинг за національною шкалою "uaBBB" з прогнозом "стабільний".
Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало курс гривні на найближчі 2 роки.
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