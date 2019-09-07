Fitch підвищило рейтинг України. Прогноз позитивний

Рейтингове агентство Fitch Rating підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній та національній валютах з B- до B, та покращило прогноз зі стабільного на позитивний.

Про це йдеться у прес-релізі агентства.

Агентство зазначає, що Україна продемонструвала можливість вчасно отримати доступ до зовнішнього фінансування бюджету, покращивши макроекономічну стабільність та зменшивши державний борг, в той час як скорочення виборчого періоду зменшило політичну невизначеність.

Fitch прогнозує подальші позитивні зрушення в кредитоспроможності держави, зважаючи на очікування в продовженні макроекономічної політики та зобов’язання нового уряду проводити структурні реформи та взаємодіяти з міжнародними фінансовими організаціями.

У звіті йдеться про те, що дуже велика популярність президента Володимира Зеленського та контроль уряду та парламенту з боку його партії надає уряду унікально сильну позицію для просування своєї політики, орієнтованої на реформи.

Аналітики агентства відзначили, що висока ймовірність продовження участі України в програмі МВФ сприятиме доступу до офіційного та ринкового фінансування, які необхідні для виконання великих виплат по державному боргу у 2020-2021 роках та слугуватиме основою для політик та реформ, які допоможуть у подальшому економічному зростанні.

Основними факторами, які можуть окремо або разом вплинути на підвищення рейтингу в майбутньому, агентство називає наступні:

- підвищення рівня міжнародних валютних резервів та гнучкості зовнішнього фінансування;

- вдосконалення структурних показників, таких як стандарти державного управління;

- перспективи більшого економічного зростання при збереженні покращеної макроекономічної стабільності;

- подальше зменшення державного боргу та покращення структури боргу.



Нагадаємо:



Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) у серпні підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції - із "CCC+" до "B".



У липні Fitch підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку - на рівні "B-".



Економічна правда