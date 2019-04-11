Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента української гірничо-металургійної групи "Метінвест" у національній та іноземній валюті та рейтинг її єврооблігацій до "B+" з "B" із незмінним рейтингом відновлення "RR4".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Підвищення рейтингу відображає поліпшену структуру капіталу "Метінвесту", більш плавний профіль погашення, зобов'язання групи в пріоритизації капітальних витрат, погашення заборгованості та фінансування оборотного капіталу над дивідендами.

Прогноз за рейтингами залишається "стабільним", зазначає Fitch.

Той факт, що рейтинг "Метінвесту" вищий за країнову стелю України "B-" уже на два щаблі, агентство пояснює стійким поліпшенням коефіцієнта покриття твердою валютою обслуговування зовнішнього боргу.

Як повідомлялося, консолідований чистий прибуток "Метінвесту" за підсумками 2018 року зріс на 93% порівняно з 2017 роком - до 1,188 млрд доларів, EBITDA - на 23%, до 2,513 млрд доларів, а виручка - на 33%, до 11,880 млрд доларів.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ Ріната Ахметова (71,25%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,75%), які спільно керують компанією.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.