СБУ блокувала рейдерські афери держреєстраторів на Київщині

Служба безпеки блокувала рейдерські оборудки групи державних реєстраторів, які незаконно перереєстрували понад 200 земельних ділянок на території Київської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби задокументували, що для протиправної діяльності організатори створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району Київщини. Натомість фактично реєстраційні дії вчинялись за різними адресами у Києві.

Механізм рейдерського заволодіння нерухомістю передбачав внесення держреєстраторами фіктивного підприємства недостовірних відомостей до Державних Реєстрів, зазначили в СБУ.

"Організатори і безпосередні виконавці оборудки, зокрема, без згоди власників, відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права, використовуючи незаконно отримані ключі доступу з електронним цифровим підписом до держреєстрів", - пояснили у Службі безпеки.

Встановлено, що зловмисники активно використовували фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи підприємств, установ, організацій різних форм власності та судів.

"Незаконне захоплення чужого майна здійснювалось як в інтересах третіх осіб, так і на користь учасників організованої групи. Усвідомлюючи неминучість свого викриття, організатори рейдерських захоплень періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації КП "Путрівське"", - додали в СБУ.

У СБУ нагадали, що в липні президент Володимир Зеленський під час відвідання Київщини дав вказівку правоохоронцям викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких підприємств як "Путрівське".

Зазначається, що в ході документування злочинної діяльності отримано вичерпні докази численних шахрайських оборудок.

Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України, додали у спецслужбі.

Повідомляється, що наразі проводяться експертні дослідження зі встановлення загальної суми шкоди, спричиненої злочинними діями, та вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо:

22 липня президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству" для захисту власників бізнесу.

13 серпня СБУ викрила масштабне рейдерське угрупування на Одещині.

20 серпня Опендатабот почав сповіщати українських бізнесменів через смс та email про зміни у їхніх компаніях.

29 серпня YouControl відкрив доступ до повноцінного моніторингу бізнесу.

Як повідомлялося, уже з осені в Україні планують запустити проект, який дозволить бізнесу легше захищатися від рейдерства, використовуючи для цього електронно-цифровий підпис.

А з 2 вересня всі власники бізнесу почали безкоштовно отримувати сповіщення від Опендатабот про зміни в компанії у режимі реального часу.

Економічна правда