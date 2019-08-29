YouControl відкрив доступ до повноцінного моніторингу бізнесу

Аналітична система YouControl запровадила повноцінний безкоштовний моніторинг компаній та ФОП.

Про це повідомляє прес-служба YouControl.

"Із 29 серпня будь-який користувач системи YouControl зможе поставити безкоштовно на моніторинг десять компаній або ФОП та отримувати сповіщення про зміни на електронну пошту", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, користувачі зможуть отримати щодо обраних 10 компаній такі сповіщення про: реєстраційні зміни (керівник, адреса, вид діяльності, назва); юридичний стан (перебуває чи ні в процесі припинення); початок процедури банкрутства; про стан розрахунків із бюджетом (появу податкового боргу, права застави на майно, анулювання реєстрації платників ПДВ тощо); заборону на зовнішньоекономічну діяльність або індивідуальний режим ліцензування відповідно до санкцій МЕРТ; судові справи, призначені до розгляду, в яких фігурує певна юрособа.

"Він (моніторинг – ред.) дозволить бізнесу тримати під контролем своїх партнерів, гнучко реагуючи на зміни в їх діяльності. Така можливість зекономить і час, і гроші українським бізнесменам", ‒ заявив засновник YouControl Сергій Мільман.

Також зазначається, що за статистикою, підприємства агросфери піддаються найбільшому ризику рейдерських атак. Торгові, промислові та будівельні компанії теж у зоні ризику.

"Максимально привабливі для загарбників компанії, які володіють великим обсягом нерухомості та/або землі. А якщо у компанії великий податковий борг – то її досить легко підставити", - пояснили експерти.

Щоб підключити моніторинг компаній, треба зареєструватись на сайті YouControl та натиснути на відповідну кнопку в досьє юрособи або ФОП. Сповіщення про зміни прийдуть на вказану при реєстрації електронну пошту.

YouControl — аналітична система, що з 50 джерел формує досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних, відстежує зміни в держреєстрах та візуалізує зв’язки між афілійованими особами. Унікальна технологія YouControl дозволяє за хвилину отримати актуальну (на час запиту) інформацію про компанію або ФОП.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні планують створити систему, яка попереджатиме громадян про захоплення їхньої нерухомості або бізнесу.

22 липня 2019 року президент підписав указ щодо протидії рейдерству.

20 серпня Опендатабот почав безкоштовно сповіщати усіх власників бізнесу про зміну реєстраційних даних за допомогою смс та емейлів.

Нагадаємо: щорічно в Україні відбувається близько 400 рейдерських захоплень, і найбільше - у Києві.

Економічна правда