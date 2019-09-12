Fitch підвищує кредитний рейтинг "Укрзалізниці"

Провідне міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" в іноземній та національній валюті до суверенного рівня — "B" із "В-".

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Дане підвищення стало можливим завдяки нещодавньому перегляду суверенного рейтингу України, який зазвичай обмежує максимальний рівень рейтингу для квазі-суверенних компаній, таких як "Укрзалізниця", та є наслідком послідовної фінансової політики товариства, зокрема підвищення рівня ліквідності "Укрзалізниці", - зазначається у повідомленні.

Також у компанії нагадали, що фінансово-господарські показники діяльності "Укрзалізниці" надають впевненість інвесторам у її стабільності, що дозволило залучити додаткове запозичення на міжнародному ринку капіталу на суму до 100 мільйонів доларів, вартість якого майже на 100 базисних пунктів нижче, ніж в липні цього року.

Сьогоднішнє підвищення рейтингу "Укрзалізниці", переконані у компанії, сприятиме подальшому зниженню вартості запозичень.

"Це – дуже позитивний сигнал для іноземних інвесторів, особливо в контексті можливостей залучення додаткового фінансування у модернізацію та розвиток компанії", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Fitch очікує, що завдяки зростанню обсягів вантажних перевезень та дерегуляції вагонної складової, проведеної наприкінці 2018 року, дохід компанії у 2020 році перевищить 100 млрд грн.

Окрім того, збільшенню доходів сприятиме очікуване відновлення економіки України – за прогнозами Fitch Ratings ВВП України зростатиме на 3,2-3,5% щорічно упродовж 2019 – 2021 років.

Рейтингове агентство також прогнозує у середньостроковій перспективі поступове поліпшення до 1х (2018 – 2х, 2014 – 3х) показника співвідношення чистого боргу до EBITDA (Net Debt/EBITDA). Також агентство очікує, що компанія поліпшить до 3-5 % показник маржинальності вільного грошового потоку (FCF margin).

Як зазначено у повідомлені Fitch, завдяки випуску євробондів на 500 млн дол у липні 2019 року компанія суттєво знизила кредитне навантаження з рефінансування очікуваних виплат на суму 300 млн доларів у другому півріччі 2019 року та подальших виплат у 2020-2021 роках.

Нагадаємо:

У вересні поточного року Fitch підвищило рейтинг України.

У травні-2019 Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків.

У квітні-2019 Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова, і того ж місяця - довгострокові рейтинги "Нафтогазу".

Економічна правда