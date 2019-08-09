На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон гривень — Омелян

Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років, це коштуватиме 1 трильйон гривень.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у прямому ефірі радіо "НВ", повідомляє "Укрінформ".

"За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні", - сказав Омелян.

За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис кілометрів на рік.

Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.

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Президент Володимир Зеленський заявив про плани інвестувати в інфраструктуру України не менше 20 мільярдів доларів за 5 років.