На ремонт усіх українських доріг треба 10 років і трильйон гривень — Омелян
Усі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років, це коштуватиме 1 трильйон гривень.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у прямому ефірі радіо "НВ", повідомляє "Укрінформ".
"За нашими оцінками, вони орієнтовні, це можна зробити дешевше, необхідно 10 років і трильйон гривень, щоб відремонтувати всі дороги в Україні", - сказав Омелян.
За його словами, щоб завершити ремонт доріг упродовж зазначеного строку, необхідно ремонтувати по 10-15 тис кілометрів на рік.
Омелян наголосив, що продовжувати цей процес можливо лише за умови стабільного фінансування, яке необхідно планувати на декілька років наперед.
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Президент Володимир Зеленський заявив про плани інвестувати в інфраструктуру України не менше 20 мільярдів доларів за 5 років.
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