В "Укргазвидобуванні" проходять обшуки
У держкомпанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогазу", здійснюють обшуки органи Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.
Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.
"Станом на ранок 11 вересня 2019 р. в апараті управління АТ "Укргазвидобування" та ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України", - зазначається у повідомленні.
Як розповіли в "Укргазвидобуванні", товариство співпрацює з представниками правоохоронних органів та надає всю необхідну документацію.
"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.
Нагадаємо:
У квітні в одному із підрозділів "Укргазвидобування" проходили обшуки.
11 вересня поліція також проводить обшуки у головному офісі Приватбанку.
А 4 вересня НАБУ провело обшуки в офісі IT-компанії SAP.
Також нагадаємо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" після візитів СБУ виводить валюту з України.
Економічна правда
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