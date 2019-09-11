В "Укргазвидобуванні" проходять обшуки

У держкомпанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогазу", здійснюють обшуки органи Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

"Станом на ранок 11 вересня 2019 р. в апараті управління АТ "Укргазвидобування" та ГПУ "Полтавагазвидобування" здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України", - зазначається у повідомленні.

Як розповіли в "Укргазвидобуванні", товариство співпрацює з представниками правоохоронних органів та надає всю необхідну документацію.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Нагадаємо:

У квітні в одному із підрозділів "Укргазвидобування" проходили обшуки.

11 вересня поліція також проводить обшуки у головному офісі Приватбанку.

А 4 вересня НАБУ провело обшуки в офісі IT-компанії SAP.

Також нагадаємо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" після візитів СБУ виводить валюту з України.

Економічна правда