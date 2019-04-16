В одному із підрозділів "Укргазвидобування" проходять обшуки

Представники правоохоронних органів проводять обшуки у філії "Укргазвидобування" - буровому управлінні "Укрбургаз".

Про це йдеться у повідомленні "УГВ".

"Обшуки, які проводять співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області та Служби безпеки, відбуваються за ухвалою слідчого судді Київського районного суду Харкова. Згідно з ухвалою, вилученню підлягають документи, що стосуються господарських відносин товариства з одним з контрагентів", - сказано в повідомленні .

Представники "Укргазвидобування" повідомляють про готовність до співпраці з правоохоронними органами в рамках чинного законодавства і добровільно надали представникам правоохоронних органів усі документи про співпрацю "Укргазвидобування" з контрагентом, який фігурує у відповідній ухвалі.

"Однак працівники правоохоронних органів вимагають від "УГВ" надання ряду документів і комерційної інформації про партнерство ще з понад 10 іншими підрядними організаціями, про які в ухвалі не йдеться", - також зазначають у компанії.

Економічна правда