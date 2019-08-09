Новини 9 серпня: "е-пенсія", закриття відомої піцерії, оскарження ціни на газ
Про "е-пенсію". В Україні почав працювати сервіс "е-пенсія" - нова модель звернення громадян за призначенням пенсії через вебпортал електронних послуг фонду.
Про закриття відомої піцерії. Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів призупинила роботу мережі піцерій Il Molino.
Про підвищення рейтингів України. Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції - із "CCC+" до "B".
Про оскарження ціни на газ. "Нафтогаз України" оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення.
Про корупцію в УЗ. Детективи НАБУ повідомили про підозру в розтраті 1,2 млн гривень колишньому чиновнику виробничого підрозділу Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".
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На власному досвіді. Як я працювала листоношею в селі
Листоноша — це людина, яка носить листи. День роботи журналістки ЕП на цій посаді зруйнував звичне уявлення про професію і дозволив побачити справжнє життя села.
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