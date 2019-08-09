Розтрата в "Укрзалізниці": НАБУ підозрює екс-чиновника

Детективи НАБУ 6 серпня повідомили про підозру в розтраті 1,2 млн гривень колишньому чиновнику виробничого підрозділу Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як з’ясувало слідство, наприкінці 2013 — початку 2014 року директор Трудівського кар’єроуправління створив видимість законних підстав реалізації щебеневої продукції на адресу приватної компанії шляхом оформлення договору поставки.

"У подальшому держпідприємство відвантажило ТОВ 19,765 тисяч тонн щебеню, який залізницею експортували до Російської Федерації. Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було та відповідних розрахунків не проведено", - йдеться у повідомленні.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано 1,2 млн гривень збитків.

Як наголошується, підслідність вказаного кримінального правопорушення за НАБУ Генеральний прокурор України визначив у серпні 2018 року.

"Відтоді НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у супроводі Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України", - заявили в прес-службі.

Економічна правда