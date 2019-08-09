Японське агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції - із "CCC+" до "B".

Про це йдеться в прес-релізі рейтингового агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

Прогноз за рейтингом - стабільний.

"Попри наявність складних завдань, як-от врегулювання конфліктів на сході країни і сприяння в проведенні структурних реформ, наявність політичної стабільності за результатами виборів дасть змогу уряду зосередитися на своїх політичних програмах, які можуть бути високо оцінені. Виходячи з цього, R&I підвищило рейтинг емітента в іноземній валюті до рівня "B", - йдеться в повідомленні.

Аналітики агентства R&I зазначили, що ВВП України зростає, інфляція уповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не вплине на кредитоспроможність України.

З огляду на потреби в рефінансуванні боргу та для підтримання здорового фінансового середовища фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливою для України.

Аналітики агентства також зазначили, що показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% на кінець 2016 року до 52,3% на кінець 2018 року.

Приєднання до мережі Clearstream дало змогу Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу і розширити базу інвесторів.