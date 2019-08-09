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"Нафтогаз" оскаржує рішення уряду, яким було введено нові ціни на газ

П'ятниця, 9 серпня 2019, 16:45
 

"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення. 

Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, йдеться у повідомленні суду.

Позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 2019 р. №293".

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадуємо:

12 червня Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК "Нафтогаз України" продає населенню і теплокомуненерго.

Згідно з документом, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень.

Економічна правда

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