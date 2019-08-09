"Нафтогаз" оскаржує рішення уряду, яким було введено нові ціни на газ
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення.
Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, йдеться у повідомленні суду.
Позивач просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 3 квітня 2019 р. №293".
Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
Нагадуємо:
12 червня Кабінет міністрів змінив формулу розрахунку ціни газу, який НАК "Нафтогаз України" продає населенню і теплокомуненерго.
Згідно з документом, вартість газу, що відпускається побутовим споживачам, повинна відповідати мінімальному з чотирьох значень.
Економічна правда
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