Новини вихідних: середня зарплата у Києві, запаси газу, зміцнення гривні

Про середню зарплату у Києві. Середньомісячна заробітна плата у Києві становить 15 183 гривень, що на 18% перевищує аналогічний показник 2018 року.

Про запаси газу. Станом на 3 серпня в українських підземних сховищах вже накопичили 16 мільярдів кубометрів газу.

Про зміцнення гривні. Гривня з початку 2019 року зміцнилася до американського долара на 9,1%, що є найкращим результатом серед світових валют.

Про "Укрнафту". Уряд досі не ухвалив рішення щодо можливості придбання НАК "Нафтогаз України" 2,06 мільярда кубометрів так званого "спірного" газу та ще 2 мільярдів кубометрів газу майбутнього видобутку у ПАТ "Укрнафта".

Про податкову амністію. Україна веде переговори із західними партнерами з питання проведення податкової амністії.









