Уряд досі не погодив придбання "Нафтогазом" газу в "Укрнафти"

Уряд досі не ухвалив рішення щодо можливості придбання НАК "Нафтогаз України" 2,06 мільярда кубометрів так званого "спірного" газу та ще 2 мільярдів кубометрів газу майбутнього видобутку у ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомила прес-служба Укрнафти.

"Залишається невирішеним питання простроченого податкового боргу "Укрнафти". У березні цього року акціонери погодили рішення, яке має привести до повного погашення простроченого податкового боргу через придбання НАК "Нафтогаз України" 2,06 млрд кубометрів газу, що був закачаний видобувником до підземних сховищ у попередні періоди, а також 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку. Однак рішення уряду з цього питання і досі відсутнє", - йдеться у повідомленні.

Укрнафта планувала отримані гроші направити на погашення податкового боргу (включно із штрафами та пенями), а також інших податкових зобов’язань, які виникнуть у процесі виконання угод.

"Відповідно Укрнафта продовжує нести витрати на формування забезпечення під можливі штрафи і пені за несплачені рентні платежі і податки минулих періодів. В І півріччі цього року вони сягнули 1,8 млрд грн", - розповіли у компанії.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" придбає у ПАТ "Укрнафта" 4,062 млрд кубометрів газу (2,062 млрд кубометрів так званого спірного газу - оплатить обсяг, який надійшов від Укрнафти до ГТС у 2006 році, а також 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку).

Кошти, отримані Укрнафтою, будуть витрачені на погашення податкового боргу компанії.

Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 мільярда гривень.

Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу країни.

Компанія називає погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.

Економічна правда