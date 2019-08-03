Гривня зміцнилася до долара сильніше інших валют світу — Reuters

Гривня з початку 2019 року зміцнилася до американського долара на 9,1%, що є найкращим результатом серед світових валют.

Про це свідчать дані Reuters

У топ-валют, що зміцнюються, увійшли також російський рубль, який виріс до долара на 8,3%, єгипетський фунт - на 8% і тайський бат (4,9%).

Найбільше девальвувало до долара аргентинське песо. Ця валюта втратила 15% з початку року. Друге місце з кінця посідає шведська крона - вона подешевшала до долара з початку року на 8,3%. Також в трійці антирейтингу південнокорейський вон (6,9%).

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 2 серпня на рівні 25,34 гривні за долар.

Рекомендуємо почитати: "Сильна" гривня: як з нею жити