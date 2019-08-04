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У підземні сховища закачали уже 16 мільярдів кубометрів газу - Коболєв

Неділя, 4 серпня 2019, 10:00

Станом на 3 серпня в українських підземних сховищах вже накопичили 16 мільярдів кубометрів газу.

Про це у суботу зранку повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Сьогодні (3 серпня - ред.) перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні", - написав він.

Нагадаємо:

Україна у липні збільшила запаси газу в підземних сховищах на 2,3 млрд кубометрів - до 15,9 млрд кубометрів.

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу.

Економічна правда

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ПСГ газ Нафтогаз Коболєв

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