У підземні сховища закачали уже 16 мільярдів кубометрів газу - Коболєв

Станом на 3 серпня в українських підземних сховищах вже накопичили 16 мільярдів кубометрів газу.

Про це у суботу зранку повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Сьогодні (3 серпня - ред.) перетнули позначку в 16 млрд. куб. м. До початку опалювального сезону залишилось 73 дні", - написав він.

Нагадаємо:

Україна у липні збільшила запаси газу в підземних сховищах на 2,3 млрд кубометрів - до 15,9 млрд кубометрів.

Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 рр. необхідно накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу.

Економічна правда