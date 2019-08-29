Всі розділи
Укр / Рус

Україна вже запасла 18 мільярдів кубометрів газу - Коболєв

Четвер, 29 серпня 2019, 12:47

Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 18,026 мільярда кубометрів.

Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Залишилося додати до початку опалювального сезону ще 2 млрд. куб. м", - повідомив Коболєв.

Нагадаємо, що побоювання повного припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією України з січня 2020 року змушують нашу країну увійти в зиму з більш високими, ніж зазвичай, запасами у підземних сховищах газу.

Раніше Коболєв вже заявляв про плани накопичення до листопада 2019 року близько 20 млрд куб. м газу, що на 3-4 млрд куб. м більше практики останніх років.

Нагадаємо:

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

У квітні Україна почала закачувати газ до наступної зими.

На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

Станом на 10 червня Україна запасла на 20% більше газу, ніж роком раніше.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ Нафтогаз Коболєв

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 17,8 мільярдів кубометрів 27 серпня 2019, 11:24
Газопровід "Північний потік-2" завершено на три чверті 26 серпня 2019, 15:33
У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною 23 серпня 2019, 15:39
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!