Україна вже запасла 18 мільярдів кубометрів газу - Коболєв
Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 18,026 мільярда кубометрів.
Про це у Facebook повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
"Залишилося додати до початку опалювального сезону ще 2 млрд. куб. м", - повідомив Коболєв.
Нагадаємо, що побоювання повного припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією України з січня 2020 року змушують нашу країну увійти в зиму з більш високими, ніж зазвичай, запасами у підземних сховищах газу.
Раніше Коболєв вже заявляв про плани накопичення до листопада 2019 року близько 20 млрд куб. м газу, що на 3-4 млрд куб. м більше практики останніх років.
Нагадаємо:
Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.
У квітні Україна почала закачувати газ до наступної зими.
На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.
Станом на 10 червня Україна запасла на 20% більше газу, ніж роком раніше.
Економічна правда
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