Україна почала закачування газу до наступної зими

Україна почала сезон закачування природного газу в свої підземні сховища, поповнивши запаси протягом 5-6 квітня на 17,43 мільйона кубічних метрів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оперативними даними компанії "Укртрансгаз", 5-6 квітня нетто-закачування в сховища становило 26,86 млн куб. м, нетто-відбір - 9,43 млн куб. м.

За розрахунками агентства, протягом опалювального сезону, котрий тривав з 6 листопада 2018 року по 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8,45 млрд куб м (з 17,2 млрд куб м до 8,75 млрд куб м).

При цьому Україна 1-6 квітня 2019 року збільшила показник імпорту газу до 25 млн куб м на добу в порівнянні з березнем, що пов'язано зі сформованою на європейському ринку сприятливою ціновою кон'юнктурою.

На початку березня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що "Нафтогаз" вивчає можливість закачування додаткових обсягів газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу по території країни після 2019 року.

Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує з запасами близько 20 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна входить у квітень 2019 року з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п'ять років.