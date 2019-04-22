Україна почала збільшувати запаси газу в сховищах

Україна після завершення опалювального сезону збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", з 4 по 20 квітня 2019 року запаси в сховищах зросли на 3,5% - до 9,49 млрд кубів. Цей обсяг перевищує показник запасів 20 квітня 2018 року на 18,4%, 20 квітня 2017 року - на 8,7%.

ПСГ України, зокрема, 20 квітня цього року поповнилися на 33,27 млн ​​кубометрів при імпорті 33 млн кубометрів і внутрішньої видобутку 57,8 млн кубометрів.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія вивчає можливість закачування додаткових обсягів газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією країни після 2019 року.

Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує з запасами близько 20 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, котрий тривав з 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8,449 млрд кубометрів (з 17,194 кубометрів).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд кубів.