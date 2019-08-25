Новини вихідних: продаж "Мотор-Січі", співпраця зі Світовим банком та новий прем'єр

Про що всі говорили на вихідних?

Про співпрацю зі Світовим банком. Президент Володимир Зеленський в п’ятницю провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.

Про продаж "Мотор-Січі". Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідею продажу компанії "Мотор-Січ" китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Про зайнятість населення. Порівняно з даними І кварталу минулого року рівень зайнятості населення за відповідний період поточного року зріс із 55,9 % до 57,1%.

Про майбутнього прем'єра. Президентові Володимиру Зеленському подобається дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Про торгову війну США та Китаю. Трамп анонсував нове збільшення мит на товари з Китаю.