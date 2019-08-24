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Україна посилить співпрацю з Світовим банком – ОП

Субота, 24 серпня 2019, 12:40
 

Президент Володимир Зеленський в п’ятницю провів зустріч з делегацією Світового банку на чолі з президентом організації Девідом Мелпасом.

Про це повідомляється на сайті глава держави.

Зеленський подякував за підтримку України та поінформував про кроки, заплановані в реформуванні країни.

Глава держави зазначив, що 5 вересня розпочне роботу новостворений Антикорупційний суд. Він також наголосив на важливості ухвалення земельної реформи, розвитку інфраструктури та державно-приватного партнерства.

Президент висловив сподівання на продовження фінансової підтримки та технічної допомоги курсу реформ в Україні з боку Світового банку.

В свою чергу один з претендентів на посаду прем’єр-міністра Олексій Гончарук заявив, що наступні декілька років Україна і Світовий банк планують вийти "на зовсім інший рівень співпраці, який ви побачите у вигляді нових доріг, інфраструктури та економічного зростання".

Світовий банк за 25 років реалізував в Україні проекти вартістю близько 12 мільярдів доларів.

Економічна правда

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