У Кабміні розповіли, як зріс рівень зайнятості населення

Порівняно з даними І кварталу минулого року рівень зайнятості населення за відповідний період поточного року зріс із 55,9 % до 57,1%.

Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева під час підсумкової пресконференції в п’ятницю, передає "Укрінформ".

"За даними першого кварталу 2019 року рівень зайнятості порівняно з відповідним періодом 2018 року зріс з 55,9 % до 57,1 %", - сказав Рева.

Він додав, що рівень безробіття працездатного населення складає 8,8% що, на його думку, "дуже позитивні тенденції".

Рева повідомив, що сьогодні спостерігається конкуренція між роботодавцями за працівників. Зокрема, зауважив міністр, прагнучи залучити працівників до роботи, роботодавці покращують загальні умови, оплату праці.

Таким чином, на думку міністра, створюються передумови для суттєвого зменшення трудової міграції.

"За даними Державної служби зайнятості на сьогодні існує безробіття лише у масштабах невідповідності професійно-кваліфікаційного рівня потребам ринку праці та індивідуальних проблем, пов’язаних із неконкурентоспроможністю людини на ринку праці", - сказав він.

"80% сьогодні людей, які стоять на обліку в центрі зайнятості, мають вищу освіту з тих спеціальностей, яких сьогодні ринок з певних причин не потребує", - додав міністр.