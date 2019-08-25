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Зеленський про майбутнього прем'єра: мені подобається двоє людей

Неділя, 25 серпня 2019, 10:00

Президентові Володимиру Зеленському подобається дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Про це Зеленський сказав у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці, повідомляє Радіо Свобода

"Мені нема куди тягнути. Я вам скажу чесно, що складність цього рішення – в тому, що мені подобається кілька людей. Двоє", - сказав він.

Зеленський повідомив, що питання щодо кандидатури прем’єр-міністра нового уряду буде вирішуватися упродовж наступного тижня.

Крім того, за його словами, троє людей претендують на позицію міністра фінансів, в тому числі чинна міністр Оксана Маркарова. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на прес-конференцію після призначення уряду у вересні.

Українська правда

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