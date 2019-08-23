Ще понад 60 міст і сіл підключено до 4G

Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G-зв'язку ще 69 населених пунктів у 11 областях України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Київстар збільшив територію зв'язку 4G у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Так, швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Канів, Ватутіне, Сквира, Решетилівка, Телешівка, Івано-Франкове,

Лисичево та ін.", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі мережа 4G Київстар працює в 6680 великих і малих містах та селищах, де проживає 28,6 млн осіб, або 69% населення України.

"Можливостями 4G зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі за у першому півріччі 2019 року досягли 274 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.

При цьому більше половини усього дата-трафіку обслуговується мережею 4G", - заявили у компанії.

Повідомляється, що Київстар у першому півріччі 2019 року встановив 2990 нових базових станцій для збільшення території 4G, і для цього інвестував понад 2 млрд грн.

Щоб користуватись послугами 4G, абоненту необхідно мати смартфон, який підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно у будь-якому з магазинів Київстар.

Рекомендуємо почитати: 4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить

Нагадаємо:

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell домовилися про перерозподіл радіочастот в діапазоні 900 МГц для забезпечення ефективного використання радіочастот кожним.

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.

Економічна правда