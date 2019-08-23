Всі розділи
Укр / Рус

Ще понад 60 міст і сіл підключено до 4G

П'ятниця, 23 серпня 2019, 11:47

Національний телеком-оператор "Київстар" підключив до 4G-зв'язку ще 69 населених пунктів у 11 областях України.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Київстар збільшив територію зв'язку 4G  у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Так, швидкісний мобільний інтернет за технологією LTE з’явився в 69 населених пунктах, зокрема Канів, Ватутіне, Сквира, Решетилівка, Телешівка, Івано-Франкове,
Лисичево та ін.", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі мережа 4G Київстар працює в 6680 великих і малих містах та селищах, де проживає 28,6 млн осіб, або 69% населення України.

"Можливостями 4G зв’язку вже скористалось майже 6 млн абонентів Київстар, а обсяги дата-трафіку в мережі за у першому півріччі 2019 року досягли 274 Петабайтів, що удвічі більше, ніж рік тому.

При цьому більше половини усього дата-трафіку обслуговується мережею 4G", - заявили у компанії.

Повідомляється, що Київстар у першому півріччі 2019 року встановив 2990 нових базових станцій для збільшення території 4G, і для цього інвестував понад 2 млрд грн.

Щоб користуватись послугами 4G, абоненту необхідно мати смартфон, який підтримує цю технологію зв’язку, а також замінити стару SIM картку на сучасну USIM-карту. Отримати нову карту можна безкоштовно у будь-якому з магазинів Київстар.

Рекомендуємо почитати: 4G в селах і на автодорогах: коли чекати і хто запустить

Нагадаємо:

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell домовилися про перерозподіл радіочастот в діапазоні 900 МГц для забезпечення ефективного використання радіочастот кожним.

В Україні продовжують упроваджувати 4G. Так, 12 березня стало відомо про черговий тендер на впровадження цього зв’язку.

Водночас у США вже запускають першу загальнодоступну мережу 5G.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Київстар компанії 4G

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мобільні оператори прийшли до консенсусу, що дозволить покрити 4G всю Україну 8 серпня 2019, 18:50
Кількість 4G-смартфонів у мережі "Київстар" перевищила 10 мільйонів 5 серпня 2019, 13:23
"Київстар" отримує 66 гривень з одного абонента — фінансові результати 1 серпня 2019, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!