Завод Коломойського не зміг вдруге заблокувати тарифи "Укренерго"

Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб’єкта владних повноважень та порушення прав або інтересів заявника таким рішенням", - йдеться у рішенні Окружного адмінсуду Києва.

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Відразу після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року, які набудуть чинності з 1 серпня.