Регулятор вдвічі знизив тариф на послуги "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 15 серпня схвалила проект постанови про зниження тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго".

Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

Зазначається, що нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня 2019 року. За 1 мегават-годину Укренерго отримуватиме 159,3 гривні.

"Також, враховуючи зазначене рішення, Регулятором прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 01.10.2019 коригуються тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Відразу після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року.

30 липня Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.

Економічна правда