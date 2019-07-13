Нацкомісія з тарифів розблокувала виплати виробникам "зеленої" енергії

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року, які набудуть чинності з 1 серпня.



Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у п’ятницю, повідомляє УНІАН.

Регулятор затвердив тариф на передачу електроенергії на рівні 312,14 грн за Мвт-год, що на 10% нижче, ніж тариф, який було затверджено до призупинення дії тарифів 7 червня поточного року - 347,43 грн за Мвт-год.

Водночас новий тариф на диспетчерське управління становить 8,90 грн за Мвт-год. Даний тариф почне діяти з 1 серпня.

Тариф включає витрати на придбання електроенергії з метою компенсації технологічних втрат, на виконання спеціальних обов'язків із забезпечення купувати електроенергію з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Відразу після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

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