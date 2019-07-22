Посадовці "Спецтехноекспорту" заподіяли державі збитки на 6,8 мільйона доларів - СБУ

Співробітники Департаменту контррозвідки Служби безпеки викрили посадових осіб ДП "Спецтехноекспорт" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Посадовці "Спецтехноекспорту" без наявності реальної потреби уклали контракт із іноземною компанією на поставку Підвісної системи раннього виявлення для потреб Держприкордонслужби. Таким чином через невиправдане внесення додаткових видатків до Державного оборонного замовлення завдано багатомільйонні збитки державному бюджету", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що у межах відкритого кримінального провадження у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" 22 липня проводять обшуки.

Нагадаємо:

12 липня ДБР проводило обшуки у Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних із підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" та Україною.

19 липня обшуки тривали в офісі інвестгрупи ICU - у рамках справи "Роттердам+".

21 липня СБУ приходила з обшуками на "АрселорМіттал".

Економічна правда