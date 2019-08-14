Всі розділи
Укр / Рус

Військове обладнання із США: прикордонники стягнули мільйон з посередника 

Середа, 14 серпня 2019, 14:41

Адміністрація Держприкордонслужби за рішенням суду стягнула з держпідприємства "Спецтехноекспорт" штрафних санкцій на суму 1,088 мільйона гривень через неналежне виконання умов контракту під час постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp. 

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь прикордонників.  

"Рішенням Господарського суду міста Києва, яке залишене без змін Київським апеляційним господарським судом, позовні вимоги Адміністрації Держприкордонслужби було задоволено частково. Зокрема, було стягнуто з ДП "Спецтехноекспорт" 1 088 916 грн штрафних санкцій", - йдеться в листі. 

 

Загалом прикордонна служба намагалася стягнути 2,1 млн гривень штрафних санкцій. 

Американською компанією Worldwide Aeros Corp керує емігрант з України Ігор Пастернак, який співпрацював з Пентагоном та НАСА. 

У кінці 2016 року Державна прикордонна служба повідомила, що тодішній президент Петро Порошенко передав сучасне обладнання для охорони кордону, в тому числі систему AEROS. 

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

США суд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп пригрозив виходом США із СОТ 14 серпня 2019, 09:36
Торгова війна: США відкладуть введення мит на ноутбуки і смартфони із Китаю 13 серпня 2019, 18:09
США підтримають Brexit без угоди з ЄС – радник Трампа 13 серпня 2019, 11:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!