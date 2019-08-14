Військове обладнання із США: прикордонники стягнули мільйон з посередника 

Адміністрація Держприкордонслужби за рішенням суду стягнула з держпідприємства "Спецтехноекспорт" штрафних санкцій на суму 1,088 мільйона гривень через неналежне виконання умов контракту під час постачання підвісної системи раннього виявлення AEROS модель TT-RF30-I-R американської компанії Worldwide Aeros Corp.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь прикордонників.

"Рішенням Господарського суду міста Києва, яке залишене без змін Київським апеляційним господарським судом, позовні вимоги Адміністрації Держприкордонслужби було задоволено частково. Зокрема, було стягнуто з ДП "Спецтехноекспорт" 1 088 916 грн штрафних санкцій", - йдеться в листі.

Загалом прикордонна служба намагалася стягнути 2,1 млн гривень штрафних санкцій.

Американською компанією Worldwide Aeros Corp керує емігрант з України Ігор Пастернак, який співпрацював з Пентагоном та НАСА.

У кінці 2016 року Державна прикордонна служба повідомила, що тодішній президент Петро Порошенко передав сучасне обладнання для охорони кордону, в тому числі систему AEROS.

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Економічна правда