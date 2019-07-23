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"Нафтогаз" знизить ціну газу для промисловості на 7,5%

Вівторок, 23 липня 2019, 09:20

НАК "Нафтогаз України" в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис куб м на місяць за умови відсутності боргів перед енергохолдингом.

Для промислових підприємств, які здійснюють закупівлю без передоплати, ціна в серпні становитиме 6244,8 грн за 1 тис куб м, що на 7,2% нижче, ніж в липні.

Нагадуємо:

У липні "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 11,7% в порівнянні з червнем.

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Економічна правда

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Нафтогаз газ тарифи

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