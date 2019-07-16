Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні

Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова, заявив, що потрібно боротися не тільки з наслідками, а й з першопричинами виникнення корупції в Україні.

Про це він заявив під час бріфінгу 16 липня.

При цьому кращі рішення для боротьби з корупцією, на думку Дубілета, - це технології. Для прикладу він згадав один із проектів, який наразі веде.

"Один із проектів, який ми зараз ведемо, це боротьба з рейдерством, боротьба з тим, що в реєстрах Мін'юсту з нерухомості і по бізнесу просто змінюються власники", - зазначив Дубілет.

І додав, що це - одна з причин, "через які Україна не отримує інвестиції, чому західні банки бояться в нашу країну приходити".

За його словами, останнім часом всі зусилля держави були спрямовані на те, щоб ще більше посилити контроль за "чорними регістраторами" - "щоб вони здавали ще більше іспитів, звітів", підкреслив Дубілет.

Але насправді рішення проблеми, на думку Дубілета, у використанні правильних технологій.

"Причому важливо зрозуміти, що технології - це не обов'язково діджіталізація, технології - це, насамперед, правильні бізнес-процеси", - зазначив він.

Одне із завдань, яке радник в. о. СБУ ставить перед собою, - це побудувати правильні бізнес-процеси, щоб "у СБУ було менше роботи", підкреслив він.

Дубілет також нагадав, що для цього планується об’єднати зусилля з СБУ та держорганами.

Нагадаємо:

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Раніше Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

Економічна правда