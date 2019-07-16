Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні
Співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова, заявив, що потрібно боротися не тільки з наслідками, а й з першопричинами виникнення корупції в Україні.
Про це він заявив під час бріфінгу 16 липня.
При цьому кращі рішення для боротьби з корупцією, на думку Дубілета, - це технології. Для прикладу він згадав один із проектів, який наразі веде.
"Один із проектів, який ми зараз ведемо, це боротьба з рейдерством, боротьба з тим, що в реєстрах Мін'юсту з нерухомості і по бізнесу просто змінюються власники", - зазначив Дубілет.
І додав, що це - одна з причин, "через які Україна не отримує інвестиції, чому західні банки бояться в нашу країну приходити".
За його словами, останнім часом всі зусилля держави були спрямовані на те, щоб ще більше посилити контроль за "чорними регістраторами" - "щоб вони здавали ще більше іспитів, звітів", підкреслив Дубілет.
Але насправді рішення проблеми, на думку Дубілета, у використанні правильних технологій.
"Причому важливо зрозуміти, що технології - це не обов'язково діджіталізація, технології - це, насамперед, правильні бізнес-процеси", - зазначив він.
Одне із завдань, яке радник в. о. СБУ ставить перед собою, - це побудувати правильні бізнес-процеси, щоб "у СБУ було менше роботи", підкреслив він.
Дубілет також нагадав, що для цього планується об’єднати зусилля з СБУ та держорганами.
Нагадаємо:
16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.
Раніше Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.
Економічна правда
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