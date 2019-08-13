Керівник "Укравтодору" розповів, у скільки обійдеться ремонт 24 тисяч кілометрів доріг

В.о. голови "Укравтодору" Славомір Новак заявив, що ремонт 24 тисяч кілометрів українських доріг обійдеться у 300-350 мільярдів гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

Новак нагадав, що у звіті Світового банку за 2017 рік йшлося, що на ремонт 24 тисяч кілометрів доріг потрібно 150 мільярдів гривень. За його словами, це дослідження базувалось на цінах 2015 року.

"Зразу хочу сказати, що це не 150 млрд. Буде набагато більше. Ми зараз це рахуємо. В Україні майже немає власного виробництва бітумів. Підрядники 80% усіх бітумів імпортують з Польщі, Білорусі, Туреччини, інших країн", - підкреслив він.

Новак додав, що "Укравтодор" готує з командою президента Зеленського нову програму щодо ремонту доріг до 2025 року.

"24 тисяч кілометрів за 5 років - це можливо. Рахую, на 24 тисячі десь приблизно 300-350 млрд грн може бути. Мусимо бути готові на щось таке", - сказав керівник "Укравтодору".

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