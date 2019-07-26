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Потребу в ремонті доріг будуть визначати онлайн

П'ятниця, 26 липня 2019, 15:30
 

"Укравтодор" анонсував створення онлайн-інструментів для відстеження стану дорожнього покриття та ремонту доріг.

Про це пише ЦТС.

На думку експертів, це допоможе зменшити вплив людського фактора і збільшити прозорість процесів, пов'язаних з поліпшенням стану доріг в Україні.

"Без інформаційних технологій ми не зможемо швидко рухатися далі в процесі реформування і в підвищенні якості експлуатації та будівництва доріг", - зазначив Вадим Горюшко, директор підприємства "Укрдорзв'язок", яке буде адмініструвати геоінформаційну систему.

"Наше завдання максимально спростити всі процеси на шляху до позитивного результату", - сказав Горюшко.

"Укравтодор" запустив геоінформаційну систему, яка буде наповнюватися інформацією про дорожнє покриття і автоматично визначати чи потрібен ремонт дороги, скільки він може коштувати, яка стадія ремонту дорожнього покриття та хто виконує роботи.

Відповідну онлайн-карту планується представити 24 серпня 2019 року.

Крім цього, планується створити карту доріг, яка буде показувати стан проїзду та дорожні роботи на тому чи іншому відрізку дороги в зимовий період.

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