Голова НАБУ про справу "Роттердам+": Менеджери ДТЕК - це тільки початок

Голова НАБУ Артем Ситник заявив, що коло фігурантів справи "Роттердам+" не обмежиться лише високопоставленими менеджерами ДТЕК.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Коментуючи хід розслідування у справі, Ситник підтвердив, що топ-підозрюваний - екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк - перебуває за межами України.

"За нашою інформацією, він залишив територію України (напевно, відразу після звільнення в травні 2018 року). І зараз, традиційно для наших нинішніх і колишніх високопосадовців, веде лінію захисту в Facebook. У мене немає персональної facebook-сторінки, але я бачу, що це дуже популярна форма захисту", - додав керівник НАБУ.

За його словами, на нещодавній спільній прес-конференції з главою САП Назаром Холодницьким "ми як раз і закликали всіх людей, щодо яких складено повідомлення про підозру, приїхати і займатися своїм захистом не в Facebook, а процесуальним шляхом".

"Найближчим часом, можливо, приїдуть ряд фігурантів. З приводу пана Вовка: я сумніваюся, що його повернення і співпраця з НАБУ відбудеться", - заявив Ситник.

Він також підтвердив припущення журналіста видання, що коло фігурантів справи не обмежиться високопоставленими менеджерами ДТЕК.

"Це перші підозри. Час покаже, до чого ми прийдемо. Але це дійсно тільки початок", - наголосив голова НАБУ.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

12 серпня екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1,9 мільйона гривень за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

13 серпня один із співробітників ДТЕК за власною ініціативою прибув до бюро для участі в процесуальних діях – раніше, аніж було заплановано.

Компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова внесла 10 мільйонів гривень застави за радника гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового, якого підозрюють у причетності до нанесення 18,86 мільярдів гривень збитків від впровадженої формули "Роттердам+".

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі "Роттердам +" - гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху - у вигляді застави в 9,5 млн грн та особисті зобов'язання.

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