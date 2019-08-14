"Приват" контролює понад 80% поставок через морські порти

Із червня імпорт нафтопродуктів через порт "Миколаїв" практично не здійснюється, як і палива через порт "Південний", а основний обсяг припав на термінали, що знаходяться під контролем групи "Приват" - понад 80% усіх поставок.

Про це із посиланням на дані Адміністрації морських портів повідомляє enkorr.

"У червні-липні порт (Миколаїв - ред.), за даними АМПУ, прийняв близько 1 тис. т нафтопродуктів. Для порівняння, у травні через порт Миколаїв надійшло 30,04 тис. т нафтопродуктів, а середньомісячний імпорт у минулому році становив 31,3 тис. т/місяць", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що обсяги перевалки в цьому порту впали до мінімуму після того, як Дніпропетровське управління ДФС почало проводити слідчі дії на території місцевого терміналу "Ойл трансшипменту" в рамках розслідування діяльності групи компанії "Трейд Коммодіті". Саме ця компанія була основним клієнтом нафтоперевалочного комплексу в порту Миколаєва.

Нагадуємо, що в кінці травня-2019 Дніпропетровське управління ДФС опечатало резервуари "Ойл трансшипменту" із 11 тис. тоннами базового масла, призначеного для ТОВ "Оптимус Коннекшн" (афілійована з "Трейд Коммодіті"). Масло як і раніше заблоковано в резервуарах терміналу і ДФС продовжує спроби його заарештувати, зазначає видання.

Із червня, за даними АМПУ, не провадиться імпорт палива і через порт "Південний".

"На початку серпня порт ("Південний" - ред.) відновив перевалювання імпортного палива, прийнявши нафторудовози Optimaflot із туркменським ДТ. Причина двомісячної зупинки пов'язана з великими накопиченими запасами палива в резервуарах порту", - зазначається у повідомленні.

Всього у липні через морські порти імпортовано 102,25 тис. т нафтопродуктів (ДТ, нафта та інше).

При цьому основний обсяг припав на термінали, що знаходяться під контролем групи "Приват" - більш як 80% усіх поставок, зазначає видання.

"Імпорт нафтопродуктів у липні здійснювався через морські порти Одеси (60 тис. т), Чорноморська (25,7 тис. т), Херсона (13 тис. т), Ізмаїла (2,95 тис. т). Також туркменське ДТ приймає порт "Запоріжжя", але він не входить до складу АМПУ і статистика по ньому відсутня", - йдеться у повідомленні.

У 2018 року порт "Миколаїв" прийняв 375 тис. т імпортних нафтопродуктів. Порт був лідером за обсягом імпорту нафтопродуктів у 2017-2018 роках.

Нафтоперевалювальний комплекс у порту належить ПП "Глобал Інвест", оператором виступає ТОВ "Ойл трансшипменту". Термінал має вихід до 1 причалу довжиною 230 м. Він може приймати судна з осадкою до 9,6 метра. Номінальна пропускна здатність 2 млн т/рік, парк зберігання 85 тис. м куб.

Нагадаємо:

Раніше в АМПУ пообіцяли зберегти інвестпроекти в Одесі, Миколаєві і Чорноморську навіть при збільшенні відрахувань до 90%.

У лютому стало відомо, що через дії РФ на Азові порт "Бердянськ" втратив 4,6 мільйона доларів.

У березні повідомлялося, що Маріупольський порт втратив третину вантажів через Керченський міст.

За підсумками 2018 року, найбільше вантажів перевалив порт ТІС.