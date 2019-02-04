Через дії РФ на Азові порт "Бердянськ" втратив 4,6 мільйона доларів

Фінансові втрати ДП "Бердянський морський торговельний порт" за 2018 рік становили 4,6 млн доларів.

Про це повідомив керівник підприємства Олександр Трощенко, передає ЦТС.

В результаті бойових дій на Донбасі і блокади Керч-Єнікальського каналу в 2018 році порт повністю втратив перевалку металопродукції і глини - всього 840 тис. т.

Через кризову ситуацію керівництво порту диверсифікувало напрямки діяльності. У серпні 2018 року після придбання нового перевантажувального обладнання та введення нової технології перевалки зернових вийшло обробити 200 тис. т зернових вантажів. Все це вдалося зробити за півроку.

Також вдалося залучити унікальний вантаж для Бердянського порту - комплекти вітрогенераторів General Electrik для будівництва Приморської ВЕС-1.

У якості партнера ДП "БМТП" вже розглядає один зі світових лідерів з виробництва вітрогенераторів - данська фірма Vestas. Зацікавлений у співпраці і китайський виробник China Machinery Engineering Corporation, представники якого також відвідували Бердянський порт, і інші компанії.

В кінці січня Бердянський порт відвідала делегація представників країн ЄС. Одним з основних проектів, які прагнуть реалізувати в Бердянську за підтримки європейських партнерів, є придбання мобільного крана типу Liebherr LHM 550 або його еквівалента вантажопідйомністю 144 т.

Як повідомлялося раніше, за останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти "Маріуполь" та "Бердянськ" зменшили обсяги перевалки майже вдвічі — до 8,9 млн. тонн.