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Стало відомо, який порт перевалив найбільше вантажів у 2018 році

Вівторок, 8 січня 2019, 16:41
 

Порт ТІС перевалив найбільше вантажів за підсумками 2018 року.

Про це повідомляють "Порти України" з посиланням на оперативні дані портових операторів.

Так, порт ТІС обробив 25,7 млн тонн вантажів.

 

Порт Миколаєва без урахування МСП "Ніка-Тера" - 23,8 млн тонн.

Одеський порт - 22 млн тонн.

У Чорноморську з урахуванням вантажообігу Чорноморського рибного порту - 21,5 млн тонн.

"Южний" (без порту ТІС) - 17 млн тонн.

Нагадаємо:

У 2017 році морські порти України обробили 132,9 млн т вантажів, що на 0,9% більше показників 2016 року.

За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі.

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