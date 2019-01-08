Стало відомо, який порт перевалив найбільше вантажів у 2018 році
Вівторок, 8 січня 2019, 16:41
Порт ТІС перевалив найбільше вантажів за підсумками 2018 року.
Про це повідомляють "Порти України" з посиланням на оперативні дані портових операторів.
Так, порт ТІС обробив 25,7 млн тонн вантажів.
Порт Миколаєва без урахування МСП "Ніка-Тера" - 23,8 млн тонн.
Одеський порт - 22 млн тонн.
У Чорноморську з урахуванням вантажообігу Чорноморського рибного порту - 21,5 млн тонн.
"Южний" (без порту ТІС) - 17 млн тонн.
Нагадаємо:
У 2017 році морські порти України обробили 132,9 млн т вантажів, що на 0,9% більше показників 2016 року.
За п’ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі.
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