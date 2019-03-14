Маріупольський порт втратив третину вантажів через Керченський міст

Маріупольський порт втратив 33% свого флоту і до 140 тисяч тонн експортної металопродукції у місяць через будівництво Керченського моста і подальше обмеження проходу суден за висотою.

Про це із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під обмеження проходу потрапили судна висотою від 33-х метрів.

"Відтепер судна типу Panamax не можуть проходити через канал. Паралельно з обмеженням руху суден, наразі міліє та замулюється дно. Через невдалу конструкцію Керченського моста важко спрогнозувати все, що відбувається під водою", — зазначив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш під час візиту до Маріуполя.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на блокаду РФ Керченської протоки, Маріупольський порт продовжує працювати і залишається одним із стратегічно важливих підприємств міста.

Максимальні потужності порту дозволяють здійснювати перевалку вантажу до 21 млн тонн на рік. Однак після агресії РФ на сході України потужності порту знизилися майже втричі.

Щоб поліпшити ситуацію в портах Маріуполя і Бердянська, обговорюється кілька можливостей. Наприклад, використання внутрішніх фінансових ресурсів, які могли б залишатися в портах, а також залучення коштів ЄС.

Міністр також зазначив, що якщо буде змінюватися характер вантажів, і коли запрацює зерновий термінал, завершення будівництва якого очікується цього року, то варто організувати перекваліфікацію працівників порту.

Також, за словами Черниша, є "принципове рішення" про виділення додаткових коштів на фінансування інфраструктурних проектів, які сприятимуть роботі порту.

"Це забезпечить таку логістичну схему, яка буде залучати кілька видів транспорту: залізничний, автомобільний і морський для того, щоб регіон мав і сировину для підприємств, і також відвантажували готову продукцію. Кілька таких узгоджених рішень буде прийнято з іноземними партнерами", — додав Черниш .

Нагадаємо, що з моменту анексії Криму Росією кількість заходів суден в азовські порти України зменшилася більш ніж у два рази. У 2017 році в порівнянні з 2014 роком порт Маріуполя прийняв 37% судів, Бердянськ — 69%.