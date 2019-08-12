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Співробітники ДТЕК, підозрювані в справі "Роттердам+", візьмуть участь у слідчих діях НАБУ

Понеділок, 12 серпня 2019, 11:48

Співробітники ДТЕК, яким було адресовано повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро, своєчасно братимуть участь у слідчих діях НАБУ 14 серпня.

Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці у Facebook.

"Компанія повністю виключає будь-які незаконні дії своїх співробітників та повідомляє про намір співробітників ДТЕК відповісти на всі запитання слідства та суду", - зазначається у повідомленні.

Як підкреслили у компанії, "для встановлення істини" її співробітники перервуть відпустку та повернуться до Києва.

"Вони будуть чітко виконувати свої процесуальні обов'язки відповідно до встановлених юридичних процедур", -  зазначили в ДТЕК.

Також у компанії Ахметова наголосили на тому, що ДТЕК веде свій бізнес винятково у правовому полі.

"Компанія готова всебічно сприяти встановленню істини, надати результати експертиз та висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці документи доводять безпідставність висунутих проти її співробітників підозр", - резюмували у компанії.

Нагадаємо:

8 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру співробітникам компанії ДТЕК.

Раніше джерела ЕП повідомляли, що Національне антикорупційне бюро затримало директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Володимира Євдокімова. 

З 30 грудня 2014 року до 30 травня 2018 року НКРЕКП очолював Дмитро Вовк.

Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 мільярдів гривень збитків.

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Економічна правда

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ДТЕК НАБУ

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