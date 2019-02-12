Топ–5 імпортерів української аграрної продукції

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Лідируючу позицію серед імпортерів української аграрної продукції у 2018 році з результатом 1,8 мільярда доларів посідає Індія.

Про це повідомляє Аналітичний відділ Ради з питань експорту продовольства.

Експорт української аграрної продукції у 2018 році зріс на 5,4% - до 14,8 мільярда доларів .

"У 2018 році спостерігалася тенденція до зростання вартості експорту аграрної продукції на 5,4% до 14,8 млрд дол. Експорт аграрної продукції з України простягається від Америки до Азійського регіону та покриває значну частину країн. Українська соняшникова олія до Індії, кукурудза та молочна сироватка до Китаю, м’ясо та їстівні продукти птиці до Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідируючу позицію стабільно займає Індія, яка купує українські бобові овочі, овес, соєву та соняшникову олію.

На другому місці, за інформацією UFEB, знаходиться головний світовий азійський імпортер – Китай із загальною вартістю 1 млрд дол. Найбільше було відвантажено до Китаю кукурудзи на загальну суму 489 млн дол, соняшникової олії - 334 млн дол та молочної сироватки - 11,3 млн дол та ін.

На третьому місці за імпортом української аграрної продукції - Нідерланди. Країна імпортує м'ясо та їстівні субпродукти птиці, вершкове масло, кукурудзу, гречку та просо. Експорт даних позицій становить 643 млн дол.

Як зазначають аналітики UFEB, четверте місце за Іспанією. Вартість українського аграрного експорту до цієї країни знизилася на 32% у порівнянні з 2017 роком (країна опустилась на одну сходинку вниз). Найбільшим попитом серед іспанців користуються кукурудза та бобові (свіжі та сушені).

Королівство Саудівська Аравія імпортувала української аграрної продукції на загальну суму 510 млн дол. Основними позиціями поставок були яйця птиці без шкарлупи, ячмінь, м’ясо та їстівні субпродукти птиці.

"Щоб закріпитись на світовому ринку, вітчизняним експортерам слід розвивати виробництво продукції з доданою вартістю. Український виробник повинен орієнтуватися на якість продукту, який випускає на ринок", – стверджує аналітик UFEB Олександра Кищук.

Нагадуємо:

Україна в 2018 календарному році експортувала зерна в грошовому вираженні на 7,2 мільярда доларів, що є рекордним показником.

Економічна правда