Україна експортувала рекордні обсяги птиці: найбільші покупці

У 2018 році Україна експортувала рекордні 329 тисяч тонн м’яса птиці.

Про це заявив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

За його словами, посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку відбулося за рахунок курятини.

"Торік обсяги експорту продукції м’ясної групи збільшилися проти показників 2017 року на 21,6% і становили 646 млн доларів", - зазначив експерт.

Пугачов повідомив, що 2018 року найбільше вітчизняної м’ясопродукції було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД. При цьому позначилася тенденція збільшення обсягів експорту цього виду агропродовольства до країн ЄС. Їх частка у вартісному вимірі становила 35%.

Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів вітчизняного м’яса другий рік поспіль утримують Нідерланди (17,9%). Значними є також частки Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%).

"Загалом ці країни акумулювали майже 63% закордонних поставок м’ясної продукції", - зазначив експерт.

При цьому він не повідомив, які саме компанії експортували найбільше продукції. Як відомо, найбільшим виробником курятини в Україні є компанія "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка. За оцінками самої компанії, "МХП" займає 55% вітчизняного ринку курятини.

У 2018 році фірми, пов’язані з Косюком, отримали найбільше дотацій з державного бюджету — близько 970 млн гривень.

У 2016 році МХП запустив завод з переробки м'яса птиці в Нідерландах, інвестиції в проект становили 3,5 млн доларів. У 2017 році компанія у співпраці з європейським дистриб'ютором заснувала м'ясопереробний завод в Словаччині. Обсяг інвестицій - близько 3 млн доларів.

Економічна правда