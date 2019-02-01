Аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України

У 2018 році вдалося збільшити постачання продовольчої продукції з України на суму 800 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

Згідно з даними митників, у 2018 році загальна вартість експорту аграрної продукції становила 10,4 млрд доларів, при тому, що у 2017 році цей показник був 9,6 млрд доларів.

У загальній структурі експорту можна відзначити топ-5 продуктів відвантаження яких було найбільшим:

експорт олійних культур сягнув 55,8 тис т вартістю 4,1 млрд доларів;

м'ясо та їстівні субпродукти свійської птиці – 507 млн доларів;

цукор (буряковий) – 217 млн доларів;

вироби з шоколаду – 171 млн доларів;

хлібобулочні вироби – 153 млн доларів.

Аналітики UFEB зазначили, що у структурі загального експорту продукція з доданою вартістю демонструватиме зростання у 2019 році, проте у порівнянні з експортом сировинних товарів, зріст буде не таким вражаючим.

Продукція, яка може увійти до експортного топу:

вершкове масло - адже у 2018 році Україна увійшла до п’ятірки світових експортерів даного продукту;

яблуко демонструє тенденцію до розширення експортної географії;

яйця

мед – хоча 2018 рік був не простим для українських виробників, але даний продукт зберігає свій експортний потенціал;

соєва олія – якщо посівні площі вагомо не знизяться, даний експортний продукт залишиться в топ-десятці і у 2019 році.

Нагадаємо:

за результатами минулого року український експорт агропродукції до країн ЄС збільшився на 8,7%.

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед країн, з яких до ЄС надходить імпорт сільськогосподарської продукції.

20 найбільших українських компаній забезпечують третину українського експорту.

Вперше за останні роки Україна увійшла в десятку світових лідерів з експорту молочної продукції.

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