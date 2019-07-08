Україна збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8%

Україна з 4 квітня по 6 липня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8% (на 5,22 мільярдів кубометрів) - до 13,9 мільярдів кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АО "Уктрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що цей обсяг перевищує показник запасів 6 липня 2018 року на 21,4%, а 6 липня 2017 року - 18,1%.

"Підземні сховища газу, зокрема, 6 липня цього року поповнилися на 74,45 млн кубометрів при імпорті 63,23 млн кубометрів і внутрішньому видобутку 55,02 млн кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія має намір закачати додаткові обсяги газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територією України після 2019 року.

Водночас у кінці червня Коболєв не виключив можливість припинення імпорту газу в серпні для його закачування в ПСГ через брак коштів.

За його словами, рішення фінансового питання в частині залучення кредитів, випуску євробондів або розстрочки по дивідендах від Кабміну повинно бути знайдено вже в липні.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в сховищах знизилися на 8,45 млрд куб. м (із 17,19 млрд куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Нагадаємо:

Україна з 4 квітня по 16 червня збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 43,9% (на 3 мільярди 836,19 мільйонів кубометрів) - до 12 мільярдів 581,55 мільйона кубометрів.

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газув своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

16 червня ПСГ України поповнилися на 79,13 млн куб. м.