Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах на 44%

Україна з 4 квітня по 16 червня збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 43,9% (на 3 мільярди 836,19 мільйонів кубометрів) - до 12 мільярдів 581,55 мільйона кубометрів.

Про це з посиланням на оперативні дані АТ "Укртрансгаз" повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей обсяг перевищує показник запасів 16 червня 2018 року на 20,9%, а 16 червня 2017 року - на 16,5%.

Сховища країни з 1 по 16 червня поповнилися на 1 млрд 193,09 млн куб. м, що становить середньодобову закачування 74,6 млн куб. м проти 52,6 млн куб. м/добу за аналогічний період 2018 року і 62,9 млн куб. м / добу - у травні 2019 року.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що компанія має намір закачати додаткові обсяги газу в ПСГ України на випадок припинення російським "Газпромом" транзиту газу територіэю України після 2019 року.

Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує із запасами близько 20 млрд куб. м.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, що тривав із 6 листопада 2018 року до 4 квітня 2019 року, запаси газу в сховищах знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (із 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% якого належить "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо:

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.

На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

16 червня ПСГ України поповнилися на 79,13 млн куб. м.

А станом на 10 липня запаси природного газу в підземних сховищах становили вже 12,050 мільярдів кубометрів.