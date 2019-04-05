НБУ непокоїть швидке зростання споживчого кредитування

Національний банк у 2019 році приділятиме багато уваги ризикам, пов'язаним із швидким зростанням споживчого кредитування.

Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій виданню Central Banking, повідомляється на сайті регулятора.

"Цього року ми будемо приділяти багато уваги ризикам, пов'язаним із швидким зростанням споживчого кредитування. За останні два роки воно суттєво росло", - заявив голова НБУ.

"Сьогодні ризики не є значними, але якщо банки будуть недооцінювати кредитні ризики та послаблять стандарти кредитування на майбутнє, це зробить фінансову систему більш вразливою до шоків. Тому цього року в своїх стрес-тестуваннях ми також будемо зосереджуватися на портфелі споживчих кредитів", - сказав Смолій.

Він зазначив, що якщо у Нацбанку зрозуміють, що ризики почали накопичуватися, то вони можуть, наприклад, зобов'язати банки збільшити пруденційні резерви або збільшити розмір капіталу, щоб створити запас міцності на випадок дефолту за споживчими кредитами.

"Свою оцінку ризиків ми повідомимо банкам чітко і вчасно, а наші нормативно-правові акти не стануть для них сюрпризом", - зауважив Смолій.

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Нагадуємо:

У кредитному реєстрі Національного банку зібрана інформація про понад 80 тисяч позичальників - фізичних (53,2 тисячі) і юридичних (27,2 тисячі) осіб.

Портфель гривневих кредитів населенню за 2018 рік виріс на 31,4% - до 135,4 мільярда гривень.

Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.

Економічна правда