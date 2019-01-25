НБУ зібрав інформацію про 80 ​​тисяч позичальників

У кредитному реєстрі Національного банку зібрана інформація про понад 80 тисяч позичальників - фізичних (53,2 тисячі) і юридичних (27,2 тисячі) осіб.

Про це пише FinClub.

З 1 січня 2019 року банки зобов'язані використовувати інформацію з кредитного реєстру НБУ для оцінки кредитного ризику за своїми нинішніми позичальниками.

З 1 вересня 2018 року банки почали безкоштовно отримувати інформацію з кредитного реєстру НБУ при видачі нових кредитів.

Кредитний реєстр створений і адмініструється НБУ. Банки з 1 квітня 2018 року подавали до реєстру інформацію про фізичних та юридичних осіб з сумою заборгованості (тіло кредиту і відсотки) понад 100 мінімальних зарплат (тоді цей ліміт становив 372 тис грн).

З 1 липня 2018 року до обов'язкового наповнення реєстру підключився Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Передається інформація про умови кредиту (сума, валюта, терміни, поручительства, застави), стан кредиту (терміни і розмір прострочення), про позичальника (його клас, види економічної діяльності, бенефіціари, пов'язані особи) і т.д.

"Наповнення бази даних кредитного реєстру підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику і сприяє отриманню сумлінними позичальниками кредитів від банків, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на відновлення кредитування", - зазначила директор департаменту банківського нагляду НБУ Наталія Дегтярьова.

Найбільший кредит, інформація про який передана до реєстру, - це заборгованість юрособи перед "Дельта" банком на 4,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила цей документ у лютому 2018 року. Згідно з цим законом НБУ створив централізований кредитний реєстр, в якому накопичується інформація про кредитні операції позичальників, заборгованість за якими становить понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.