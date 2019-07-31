Представники заводів Коломойського пікетували "Укренерго" через тарифи

Робітники феросплавних заводів Ігоря Коломойського пікетували НЕК "Укренерго" напередодні розгляду апеляції на рішення Окружного адмінсуду Києва.

Про це повідомила у Facebook начальник Департаменту з комунікацій та міжнародного співробітництва Марія Цатурян.

"Сьогодні під Укренерго пікет робітників Нікопольського феросплавного заводу, Дніпроспецсталь, Покровського ГЗК, Запорізького феросплавного заводу та ін. промислових споживачів електроенергії", - написала вона.

Зазначається, що пікетувальники вимагали від "Укренерго" переглянути структуру тарифів на передачу та відмінити рішення НКРЕКП, якими вони встановлені.

Цатурян повідомила, що менеджмент компанії зустрівся з ініціативною групою та пояснив, що тарифи встановлює Нацкомісія, а не "Укренерго".

Після цього пікетувальники прийшли під офіс НКРЕКП.

Нагадаємо:

30 липня Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня.

Як повідомлялося, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення про забезпечення адміністративного позову "Нікопольського заводу феросплавів" та призупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955 від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя.

Голова "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення дії постанов регулятора, роблять неможливим функціонування нової моделі ринку електроенергії, яка була запущена в Україні 1 липня.

Відразу після призупинення дії тарифів "Укренерго" і НКРЕКП подали апеляційні скарги на таке рішення суду.

12 липня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила для компанії "Укренерго" нові тарифи на передачу електроенергії та диспетчерське управління на друге півріччя 2019 року, які набудуть чинності з 1 серпня.