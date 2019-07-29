Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 15,5 мільярдів кубометрів

З 4 квітня до 27 липня 2019 року Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах на 77,8% (на 6 мільярдів 805,11 мільйонів кубометрів) - до 15,5 мільярдів кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що цей обсяг перевищує показник запасів 27 липня 2018 року на 23,2%, 27 липня 2017 року - на 20%.

Сховища країни 1-27 липня поповнилися на 2,6 млрд кубометрів, середньодобове закачування становить 74,3 млн кубометрів, тоді як у червні воно становило 71,9 млн кубометрів на добу.



Нагадаємо:

Станом на ранок 21 липня запаси газу в підземних сховищах досягли 15,018 мільярдів кубометрів, залишилось додати 5 мільярдів кубометрів.

Україна з 4 квітня по 6 липня збільшила запаси природного газу у підземних сховищах на 59,8% (на 5,22 мільярдів кубометрів) - до 13,9 мільярдів кубометрів.

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Після завершення опалювального сезону наша країна збільшила запаси природного газу в своїх підземних сховищах на 304,44 млн кубометрів.